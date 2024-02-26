С 22 по 25 февраля на базе «СШ Юбилейный» проходило Первенство Алтайского края по баскетболу среди девушек до 16 лет и младше. В соревнованиях приняли участие 14 команд из г.Барнаула, Локтевского района, Немецкого района, г. Рубцовска, г. Алейска, Благовещенского района, Родинского района, Советского района, Табунского района и г.Бийска. По итогам соревнований 1 место -СШОР АлтайБаскет г.Рубцовск 2 место – «БК Лига» г.Барнаул 3 место – Немецкий район Поздравляем участников и тренера Полухину Елену Михайловну Лучшим игроком признана Вострикова Виктория. Лучшим защитником признана Полякова Дарья

Взято отсюда.

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