Первый весенний: рубцовчанок поздравили с Международным женским днем

Фото Веры Брюхановой/Местное время

В стенах Дворца культуры «Тракторостроитель» состоялся большой праздничный концерт «Самым милым и любимым», посвященный Международному женскому дню – 8 марта. Посмотреть творческие поздравление и получить заслуженные награды собрались сотни рубцовчанок всех возрастов и профессий.

С наступающим первым весенним праздником прекрасную половину Рубцовска поздравил Глава города Дмитрий Фельдман:

«Наступает тот день, когда все говорят вам комплименты, признаются в любви, дарят подарки и отмечают ваши заслуги в профессиональной деятельности. Вместе с нами, мужчинами, вы защищаете Родину, работаете во всех отраслях, вам нет равных в творчестве и созидании. Кроме этого вы оберегаете домашний очаг, наводите коммуникации между коллегами, друзьями и родными – у вас получается любое дело.

Дорогие, милые, единственные наши женщины! Спасибо, что вы у нас есть! Прекрасного настроения, пусть рядом всегда будут близкие, которые оберегают и дарят вам радость каждый день».

Традиционно в канун 8 Марта состоялась церемония награждения представительниц прекрасного пола, трудящихся на благо нашего города в социальной, культурной, жилищно-коммунальной сферах, в образовании и здравоохранении. Почетные грамоты и Благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм получили из рук Дмитрия Фельдмана и председателя РГСД Сергея Черноиванова несколько десятков рубцовчанок. Также были вручены награды за заслуги в сфере образования от Министерства просвещения.

Специалисты дворца культуры подготовили новую яркую концертную программу, и зрители смогли насладиться творческими номерами, которые в подарок рубцовчанкам преподнесли юные таланты из различных коллективов нашего города.

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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