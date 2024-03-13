Первую волну паводка в Алтайском крае прогнозируют на третью декаду марта. Территории, куда может зайти большая вода, известны – тренировку вместе с МЧС провели уже в 35 муниципальных образованиях. По словам губернатора Виктора Томенко – главная задача – это безаварийный пропуск паводка. В регионе отрегулировали русло Сентелека в Чарышском и русло реки Поперечная в Советском районах. Сделали капремонт гидротехнических сооружений в Родинском и Тальменском. План на этот год – достроить четыре защитных дамбы в Краснощековском, и начать укреплять берега и регулировать русла рек в Бийском и Советском районах. На время паводка в Алтайском крае готовы прийти на помощь две тысячи человек и 300 единиц техники. Отработаны наихудшие сценарии развития событий, независимо от прогнозов.

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