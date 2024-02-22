Пламя семейного очага “Сердце России” горит в Рубцовске

Вечером 20 февраля в Рубцовск, как и в другие города Алтайского края, была доставлена частичка Всероссийского семейного очага “Сердце России”. Торжественная церемонии передачи эстафеты состоялась в Барнауле, во Дворце бракосочетания. Право доставить пламя в Алейск, Бийск, Белокуриху, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Славгород и Яровое было предоставлено семейным парам из этих муниципалитетов.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. 23 января на форуме “Родные-любимые” состоялось его официальное открытие. И важнейшим событие стало зажжение Всероссийского семейного очага “Сердце России” – инсталляции, выполненной в форме сердца. 29 января в Центре семейных традиций Кузбасса частичка пламени была передана хранителям Алтайского края – семье Котовых.

Хранителями из Рубцовска стала семья Потаповых: супруги Кристина и Евгений, их дети София и Демид.

Семья Потаповых была создана 6 августа 2011 года, и сегодня в ней четыре человека: мама, папа, дочь и сын.

Глава семьи – Евгений Сергеевич – президент Алтайской краевой общественной организации “Федерация греко-римской борьбы”. Своей главной задачей ситает популяризацию спорта, привлечение к нему ребят, предоставление им возможности заниматься любимым делом.

Хранительница семьи – Кристина Анатольевна – заведующая отделом культуры и искусства городского Управление культуры, спорта и молодежной политики. Известный фестиваль “Парад колясок” в рамках празднования Дня города, праздничная программа “Всё начинается с любви!” из цикла мероприятий ко Дню семьи, любви и верности – немногое из того, чем она занимается.

Дочь – София Евгеньевна – одна из солисток вокальной студии “АртКляйн”, принимает активное участие в школьных мероприятиях, имеет грамоты и дипломы.

Сын – Демид Евгеньевич – несмотря на юный возраст, с удовольствием участвует в различных конкурсах и спортивных мероприятиях.

“Нам было очень приятно побывать на таком красивом и символичном мероприятии. Рады, что именно нашей семье выпала возможность представлять родной город на торжественной церемонии вручения огня семейного очага “Сердце России”. Впечатления только положительные! Конечно, присутствовало чувство гордости и радости у нас и у детей. И чувство ответственности. Желаю всем семейного счастья, взаимопонимания и мягкого тепла семейного очага. Пусть он горит вечно!” – сказала “Местному времени” Кристина Потапова.

В течение всего Года семьи пламя семейный очаг “Сердце России” будет храниться в ЗАГСе Рубцовска, чтобы молодожены смогли забрать с собой частичку этого символа любви, тепла и благополучия.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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