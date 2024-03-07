План работы библиотек МБУК «БИС» с 11 по 17 марта

Ежедневно: 10:00-18:00 «Интеллектуально-спортивный зал «Развитие» – спортивные тренировки (12+) Библиотека «Контакт»

12 марта:

11:00 «Масленица хороша – широка её душа» – час народных традиций в школе радостного чтения «Степашка» (0+) Библиотека «Контакт»

17:00 Клуб любителей головоломок (6+) Центральная городская библиотека

18:00 «Сказки на подушках» – уютные чтения для всей семьи (6+) Центральная городская библиотека

13 марта:

12:00 «Клубок» – клуб вязания (18+) Центральная городская библиотека

14:00 «Сказки на ушко» – уголок аудиосказок (6+) Библиотека «Контакт»

18:00 «Путешествуем по России» – показ документальных фильмов (12+) Центральная городская библиотека

14 марта:

11:30 «Милая моя родина» –марафон чтения ко Дню православной книги (12+) Центральная городская библиотека

12:00 «Путь к храму в душе человека» – час православия ко Дню православной книги (18+) Специальная библиотека для незрячих слабовидящих

12:00 «Гений крылатых выражений» – городской конкурс чтецов к 255-летию И. Крылова (6+) Библиотека для детей и юношества

15:00 «Русский остров» – презентация книги Ивана Кудинова, встреча с сыном писателя Артёмом Кудиновым (Барнаул) в рамках краевого фестиваля книги «Издано на Алтае»(12+) Центральная городская библиотека

15:00 «От фильма к книге» – библиокинозал (12+)Детская библиотека №2

15:00 «Весёлая палитра» – творческие занятия (6+) Библиотека для детей и юношества

15 марта:

15:00 «Весна с Алексеем Фатьяновым» – музыкально-поэтический вечер к 105-летию поэта-песенника в клубе «Журавушка» (18+)Библиотека № 8

15:00 «Цветочные фантазии» – мастер-класс в творческом кружке «ПроДелки» (6+)Детская библиотека №2

18:00 «Русский язык по пятницам» – курсы по подготовке к Тотальному диктанту (12+) Центральная городская библиотека

16 марта:

13:00 «Амигуруми» – молодёжный клуб вязания (12+) Центральная городская библиотека

14:00 «Самые обаятельные и привлекательные» – вечер хорошего настроения (18+) Библиотека семейного чтения «Лад»

16:00 «Венская танцевальная музыка. Иоганн Штраус и его современники» – трансляция в виртуальном концертном зале (12+) Центральная городская библиотека

16 и 17 марта:

09:00 «Тематические компьютерные курсы» (обязательна запись по тел. 4-61-34) (12+) Центральная городская библиотека

17 марта:

10:00 «Белый слон» – шахматный клуб для детей и подростков (6+) Центральная городская библиотека

11:00 «Белый слон» –шахматный клуб для взрослых (18+) Центральная городская библиотека

12:00 «Однажды в сказке, и в кино» – виртуальная экскурсия к Международному дню детского телевидения и радиовещания (6+) Библиотека семейного чтения «Лад»

13:00 «Вяжем с пользой» – занятие кружка вязания крючком «Вяжу – дружу» (6+) Детская библиотека №2

13:00 «Юный шахматист» – шахматный кружок (6+) Библиотека «Контакт»

14:00 «Мы в профессии играем» – игровой марафон (знакомство с настольной игрой «Дженарики») (6+) Библиотека для детей и юношества

14:00 «Большая сказочная контрольная» – литературная игра (6+) Библиотека «Контакт»

15:00 «КиноДетство» – просмотр мультфильмов и кинофильмов (6+) Библиотека «Контакт»

15:00 «Юный шахматист» – занятие в кружке (0+) Библиотека для детей и юношества

16:00 «Кино вместе» – встреча в киноклубе (12+) Центральная городская библиотека

Взято отсюда.

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