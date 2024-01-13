План работы библиотек МБУК «БИС» с 15 по 21 января

Уважаемые рубцовчане, библиотеки города Рубцовска приглашают с 15 по 21 января посетить мероприятия:

16 января:

17:00 Клуб любителей головоломок (12+) Центральная городская библиотека

18:00 «Сказки на подушках» – уютные чтения для детей и родителей (6+) Центральная городская библиотека

17 января:

12:00 «Клубок» – встреча в клубе вязания (18+) Центральная городская библиотека

18:00 «Путешествуем по России» – кинопоказы с обсуждением (12+) Центральная городская библиотека

18 января:

13:00 «Талантики» – творческая мастерская (6+) Городская библиотека №3

16:00 «День творчества и вдохновения» – мастер-классы в студии творчества «Затейники» (6+) Библиотека семейного чтения «Лад»

16:00 «День снеговика» – творческий мастер-класс (6+) Центральная городская библиотека

19 января:

15:00 «Мне теперь не до игрушек» – мастер-классв творческом кружке «ПроДелки» (6+)Детская библиотека №2

19- 20 января:

15:00 «Дракон – символ года» – мастер-класс по рисованию 3D-ручкой (запись по тел.8(38557) 4-67-61, стоимость билета – от 100 руб.) (12+) Центральная городская библиотека

20 января:

15:00 «Поэзия – это не просто слова» – литературно-музыкальный вечер клуба любителей поэзии «Прометей» (12+) Центральная городская библиотека

20-21 января:

09:00 «Тематические компьютерные курсы» – занятие по компьютерной грамотности (предварительная запись по тел. 8(38557) 4-61-34) (12+) Центральная городская библиотека

21 января:

10:00 «Белый слон» – занятие в шахматном клубе (6+) Центральная городская библиотека

12:00 «Духи Рождества» – квест-игра в клубе «Квестик» (6+) Детская библиотека №2

12:00 «Про тайны, события и разные открытия» – информационный час ко Дню детских открытий в семейном клубе «Уют – компания» (6+) Библиотека семейного чтения «Лад»

13:00 «Снежная сказка» – кукольное представление кружка «Сам себе я кукловод» (6+) Детская библиотека №2

14:00 «Домовитый друг» – домовёнок Кузя своими руками в творческой мастерской «Цветные фантазии» (6+) Библиотека для детей и юношества

15:00 «Шахматное поле из ткани» – мастер-класс в швейной мастерской (предварительная запись по тел.8 (38557 5-32-20) (10+) Детская библиотека № 4

16:00 «Кино вместе» – просмотр художественных фильмов с обсуждением (12+) Центральная городская библиотека

Взято отсюда.

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