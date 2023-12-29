План работы учреждений физической культуры и спорта города Рубцовска с 1 по 14 января

Уважаемые рубцовчане, учреждения физической культуры и спорта приглашают вас с 1 по 14 января посетить мероприятия:

Со 2 по 8 января:

10.00-18.00 – Оздоровительный комплекс «Рубцовчанин» (ул. Калинина, 21)

14.00-21.00 – Всей семьей на каток! Массовое катание на коньках ( МБУ ДО «СШ «Спарта» 9-24-70 (х/к «СШ «Спарта» ул. Калинина, 21)

С 3 по 5 января:

3 января: 14.00-18.00;4 января 10.00-15.00; 5 января 09.00-13.00 – Зимний турнир по баскетболу среди юношей 2011-2013 г.р. (МБУ ДО «СШ «Юбилейный»)

5 января: 12.00-14.00 – Товарищеские матчи по хоккею среди юношей 2010 г.р. и 2013 г.р. (Дворовый спортивный клуб «СКиБ» ул. Алтайская, 74)

12.00-14.00- «Подвижные игры» (Дворовый спортивный клуб «Старт» пр. Ленина, 46)

12.00-15.00 – «Веселые старты, бег на коньках» (Дворовый спортивный клуб «Гренада», ул. Тракторная, 158)

С 3 по 6 января:

3 января: 09.00-15.00; 4-6 января 9.00-19.00 – Междугородний турнир по мини-футболу «Кубок новогодних каникул» среди юношей 2017-2018 г.р. и 2013-2014 г. р. (Спортивный зал МБУ «С/к «Торпедо», ул. Калинина, 21)

6 января: 12.00-15.00 – «Веселые старты, бег на коньках» (Дворовый спортивный клуб «Гренада», ул. Тракторная, 158)

10.00-20.00 – Турнир семейных команд по бадминтону памяти В.А. Осадчего и Н.Б. Зайцева (МБУ ДО «СШ «Юбилейный»)

12.00-14.00- Дворовый спортивный клуб «Орленок» – ул. Брусилова, 30 «Новогодний теннис»

7 января: 12.00-14.00 – «Эстафеты с шайбой» (Дворовый спортивный клуб «СКиБ» ул. Алтайская, 74)

12.00-14.00 – «Веселые старты» (Площадка «Лидер»)

8 января: 10.30-13.00 – Городское спортивно-массовое мероприятие «Лыжные семейные старты» (Трасса здоровья в р-не набережной им. Н.Ф. Петрова)

10 января: 12.00-14.00 – «Зимний футбол» (Дворовый спортивный клуб «Орленок»)

12.00-14.00 – «Подвижные игры» (Дворовый спортивный клуб «СКиБ» ул. Алтайская, 74)

12.00-14.00 – «Эстафеты с шайбой» (Дворовый спортивный клуб «Старт» пр. Ленина, 46)

С 12 по 14 января:

12 января: 17.00-21.00; 13-14 января 08.00-16.00 – Соревнования юных хоккеистов Алтайского края «Золотая шайба» 2011-2012 г.р. (ООО «Гимаев Арена» ул. Светлова, 29)

Ежедневно: «Всей семьей на каток!» Массовое катание на коньках (стадион «СШ «Спарта» ул. Светлова, 96-а)

Всей семьей на лыжню!» Массовое катание на лыжах (Трасса здоровья в р-не набережной им. Н.Ф. Петрова)

Взято отсюда.

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