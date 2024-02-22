План работы учреждений культуры города Рубцовска с 26 февраля по 3 марта

27 февраля:

10:00 «В гостях у сказки» – игровая развлекательная программа для дошкольников (0+) ДК «Тракторостроитель»

28 февраля:

13:00 «Делу время, потехе час!» – игровая программа (0+) ДК «Алтайсельмаш»

29 февраля:

16:00 «Время игра» – в клубе настольных игр «Фишка» (0+) ДК «Алтайсельмаш»

16:00 «День писателя» – интеллектуальная игра в молодежном клубе «Знатоки России» (12+) ДЮДК «Черемушки»

16:00 «Модная лавка» – спектакль (16+) Рубцовский драматический театр

2 марта:

11:00 «Сказка за сказкой» — кукольный спектакль (0+) Театр кукол им. А.К.Брахмана

12:30 «Три поросенка» — кукольная сказка (3+) Театр кукол им. А.К.Брахмана

3 марта:

11:00 «Сердитый зайчик» — сказка игра (3+) Театр кукол им. А.К. Брахмана

12:00 «Огниво» – спектакль (6+) Рубцовский драматический театр

12:30 «Украденный день рождения или проделки Шапокляк» интерактивный спектакль (0+) Театр кукол им. А.К. Брахмана

13:00 «А завтра весна…» – концерт Заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского края образцовый ансамбль современного танца «Акварели» (0+) ДК «Алтайсельмаш»

15:00 «Наш звёздный путь» – выпускной концерт образцового хореографического ансамбля «Юность» (0+) ДК «Тракторостроитель»

17:00 «Пока душа молода» – танцевальный вечер в клубе «Добрые встречи» (18+) ДК «Алтайсельмаш»

Ежедневно в течение недели с 09:00 до 17:00:

«СВО: время подвига» – выставка документов и личных вещей участников СВО (6+), Краеведческий музей

«Рубцовск в годы Великой Отечественной войны» выставка документов и личных вещей участников ВОВ (6+), Краеведческий музей

«Как жили наши предки» выставка (0+), Краеведческий музей

Взято отсюда.

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