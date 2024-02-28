Под знаком ферзя: состоялся городской турнир по шахматам

Фото Веры Брюхановой/Местное время

В стенах Центральной городской библиотеки состоялся турнир по шахматам среди ветеранов Рубцовска. Мероприятие посвятили празднованию 23 февраля – Дня защитника Отечества.

Как рассказал руководитель городского Совета ветеранов Александр Першин, в канун праздника активисты, увлекающиеся шахматными баталиями, предложили провести турнир. Организовали встречу, а затем в назначенный день интеллект-зал библиотеки на несколько часов превратился в место состязания разума и логики. Напряженная тишина нарушалась лишь негромким стуком переставляемых фигур и тихими репликами болельщиков.

– Кроме шахмат, сегодня также проводятся отборочные соревнования по шашкам, их организовали наши женщины. По итогам будут сформированы команды, которые примут участие в кустовых соревнованиях, а затем отправятся в столицу региона на краевые состязания. Также к нам присоединилась молодежь, трое любителей шахмат выявляли лучшего между собой, – рассказал Александр Першин.

Участниками боев на клетчатой доске стали одиннадцать представителей первичных ветеранских организаций города: РМЗ, локомотивного депо, «Алтайвагон», Союза пенсионеров России и других.

Игра проходила по круговой системе. По итогам турнира места распределились следующим образом:

1 место – Александр Агафонов,

2 место – Сергей Селезнёв,

3 место – Сергей Соколов, Юрий Потукин.

Все участники соревнований получили грамоты, а победители – подарки, денежные сертификаты и медали, предоставленные банком «ВТБ».

– В нашей библиотеке есть шахматный клуб «Белый слон», также регулярно проводятся турниры среди детей, молодежи и рубцовчан старшего возраста. Очень приятно, что многие горожане начинают вновь приобщаться к этому интеллектуальному спорту, – отметила директор Библиотечной информационной системы Елена Кайгородова.

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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