Похолодание, гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 11 января

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 11 января, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют похолодание, в некоторых районах – шквалистый ветер. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами небольшой снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в первой половине дня по востоку 33 м/с и более. Температура -4…-9°С, местами по северу до -14°С.

В Рубцовске переменная облачность, вечером ожидается небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и западный, 4-7 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура в утренние часы -10…-12°С, днем -7…-9°С, вечером до -12°С.

Восход солнца в 09:37, заход солнца в 17:48. Долгота дня: 08 часов 11 минут. Сегодня, 11 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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