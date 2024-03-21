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Похолодание и гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 21 марта

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Похолодание и гололедица: погода в Алтайском крае и Рубцовске 21 марта

Фото: www.wallpaperflare.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 21 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют небольшое похолодание. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -1…-6°С, в предгорьях местами до +4°С.

В Рубцовске небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный и северный, слабый, порывы до 4-7 м/с. Температура в утренние часы -5…-7°С, днем 0…-2°С, вечером до -6°С.

Восход солнца в 07:35, заход солнца в 19:50. Долгота дня: 12 часов 15 минут. Сегодня, 21 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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