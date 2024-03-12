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Пожарные спасли автомобиль с рубцовской картошкой

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Пожарные спасли автомобиль с рубцовской картошкой

Фото: vk.com

В Алейском районе пожарные спасли следовавший из Рубцовска автомобиль с картофелем, сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Накануне ночью на трассе возле села Кашино Алейского района у грузовика вспыхнуло колесо. Мужчина, управлявший автомобилем, почувствовал запах дыма, остановился и принялся тушить возгорание огнетушителем. Самостоятельные попытки потушить пожар не удались, поэтому очевидцы происшествия обратились к профессионалам. На место сразу выехали сотрудники краевой пожарной части № 79, а затем МЧС.

На момент приезда первого пожарного расчета огонь распространялся по дну автомобиля, был риск возгорания топливного бака. Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев пожар был потушен в считаные минуты. Серьезных последствий удалось избежать. Автомобиль успели спасти. Правда, картошка немного намокла.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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