Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Полицейский Дед Мороз поздравил юных рубцовчан

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Полицейский Дед Мороз поздравил юных рубцовчан

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России “Рубцовский”

С Новым годом детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, поздравили сотрудники МО МВД России “Рубцовский” совместно с представителем Общественного совета. Это происходит каждый год в рамках в рамках Всероссийской акции “Полицейский Дед Мороз”.

В роли Деда Мороза выступил участковый уполномоченный полиции Алексей Востриков, Снегурочкой была старший инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Вечеркина. Общественный совет представляла Ольга Воронкова.

В каждой семье гостей встречали с радостью, дети читали стихи и пели песни, получали сладкие подарки.

“Я с удовольствием приняла участие в таком замечательном предновогоднем мероприятии, которое стало доброй традицией. Было приятно наблюдать, как ребята делятся своими успехами, рассказывают о планах и искренне благодарят гостей за проявленную заботу”, – отметила Ольга Воронкова.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix