Полицейский Дед Мороз поздравил юных рубцовчан

Фото предоставлено пресс-службой МО МВД России “Рубцовский”

С Новым годом детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, поздравили сотрудники МО МВД России “Рубцовский” совместно с представителем Общественного совета. Это происходит каждый год в рамках в рамках Всероссийской акции “Полицейский Дед Мороз”.

В роли Деда Мороза выступил участковый уполномоченный полиции Алексей Востриков, Снегурочкой была старший инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Вечеркина. Общественный совет представляла Ольга Воронкова.

В каждой семье гостей встречали с радостью, дети читали стихи и пели песни, получали сладкие подарки.

“Я с удовольствием приняла участие в таком замечательном предновогоднем мероприятии, которое стало доброй традицией. Было приятно наблюдать, как ребята делятся своими успехами, рассказывают о планах и искренне благодарят гостей за проявленную заботу”, – отметила Ольга Воронкова.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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