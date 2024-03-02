Послание Федеральному собранию. Главное

В четверг, 29 февраля, состоялось послание Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина. Оно является программным документом, выражающим видение главой государства стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Послание включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Владимир Путин сообщил, что основой инициатив стали предложения граждан.

– Сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, решение которых стало принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны, – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что программа действий и конкретных мер во многом сформировалась во время поездок в регионы, разговоров с россиянами, среди которых были рабочие, учителя, участники спецоперации, работники заводов, ученые, волонтеры, многодетные семьи и предприниматели.

СВО и международная политика

Отдельный блок в Послании был отведен специальной военной операции на территории Украины и международной политике. Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в наши внутренние дела. Стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности, однако Россия всегда готова к диалогу по стратегической стабильности в мире. Президент рассказал об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник», системы «Посейдон» и о том, что новейший ракетный комплекс «Сармат» поставлен в войска на боевое дежурство. Также Путин подчеркнул, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО смогут подать заявление на участие в первом потоке специальной кадровой программы «Время героев», а также будут получать приоритетное продвижение по службе в Вооруженных Силах РФ.

Социальная политика

Пожалуй, самыми важными в обращении главы государства стали новшества в социальной политике. Так, президент рассказал, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек, но это все равно много. Проблема бедности затрагивает более 9% населения России и к 2030 году необходимо добиться уровня ниже 7%.

Согласно Посланию, с 2025 года будет дан старт программам капремонта детских садов, власти выделят на это более 400 млрд руб. Поручено запустить новую программу расселения аварийного жилья. Более 4,5 трлн руб. будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ. Кроме того, будет выделено 150 млрд руб. на обновление общественного транспорта.

Новые нацпроекты

Владимир Путин объявил о старте новых национальных проектов. Так, согласно нацпроекту «Семья», регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь – не менее 75 млрд руб. Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметров. Программа материнского капитала будет продлена как минимум до 2030 года. Налоговые вычеты должны быть увеличены в два раза на второго ребенка до 2,8 тыс. руб. На третьего и последующих детей – до 6 тыс. руб. в месяц. Также глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.

Согласно нацпроекту «Молодежь России» с 1 сентября 2024 года предполагается ввести доплату 5 тыс. руб. в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. С 1 марта будет увеличена федеральная выплата за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тыс. руб. Будет выделено 9 млрд руб. из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» средняя продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна быть доведена до уровня не менее 78 лет, а дальше — больше 80.

По нацпроекту «Кадры» до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Россия за 6 лет выделит 120 млрд руб. на переоснащение техникумов и колледжей. До 2030 года в России будет открыто 12 школ лидерского уровня. В рамках программы создания в РФ университетских кампусов будет построено 40 таких объектов, на что выделят 400 млрд руб.

Образование

По мнению Владимира Путина, нужно ввести возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Также необходимо расширить программу «Пушкинской карты».

Предпринимательство

Президент считает, что наши бизнесмены должны работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж, где можно все потерять. Кабинету министров нужно проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Кроме того, работающий в России бизнес должен иметь гарантии неприкосновенности активов.

Некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки.

Региональная политика

Необходимо снизить долговую нагрузку регионов. В рамках этой работы нужно списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит им экономить 200 млрд руб. в год для инвестиций. Средства, которые регионы возвращают в бюджет РФ по кредитам, будут направляться обратно на развитие субъектов РФ. К 2030 году 10 «отстающих» регионов РФ должны стать самодостаточными.

Новая модель оплаты труда бюджетников

Владимир Путин поручил кабмину к 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах, а в 2026 году принять ее для всей страны.

– Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации. А в 2026 году принять окончательное решение для всей страны, — объявил глава государства.

Послание президента прокомментировал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман:

Президент подчеркнул – все цели СВО будут достигнуты. Особое внимание уделил поддержке военнослужащих и их семей. Главный посыл выступления главы государства – Россия продолжит активное укрепление своего суверенитета во всех сферах жизни. Наша страна уже продемонстрировала недоброжелателям, что способна обеспечивать устойчивый экономический рост и промышленное развитие, будучи под беспрецедентными санкциями. Владимир Владимирович отметил, что будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты, объявил о запуске новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных». Появятся новые направления поддержки практически по всем отраслям. Рост благосостояния граждан – главный ориентир внутренней и внешней политики нашей страны. Полностью поддерживаю Президента. Наша сила — в единстве. Мы продолжим слаженно работать для достижения общих целей, – сказал Дмитрий Фельдман.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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