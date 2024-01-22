Потепление: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

В Рубцовске на наступившей неделе – с 22 по 28 января – синоптики прогнозируют долгожданные погодные изменения. Морозу осталось совсем не много времени – до утра вторника, и уже днем начнется потепление. Сильного ветра по-прежнему не ожидается. А теперь подробнее.

В понедельник, 22 января, в Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на юго-восточный и обратно, слабый. Температура в утренние часы -25…-28°С, днем -16…-20°С, вечером до -22°С.

Восход солнца в 09:28, заход солнца в 18:05. Долгота дня: 08 часов 37 минут. Сегодня, 22 января, световой день на 3 минуты длиннее вчерашнего.

Во вторник, 23 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на южный. Температура -20…-22°С. Днем ясно, предварительно без осадков. Ветер южный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура -10…-14°С.

Восход солнца в 09:28, заход солнца в 18:07. Долгота дня: 08 часов 41 минута. Завтра, 23 января, световой день на 3 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 24 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, слабый, порывы до 4-6 м/с. Температура -14…-17°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -8…-10°С.

Восход солнца в 09:25, заход солнца в 18:08. Долгота дня: 08 часов 43 минуты. 24 января световой день на 6 минут длиннее, чем сегодня.

В четверг, 25 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -9…-12°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на южный и обратно, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура -7…-9°С.

Восход солнца в 09:24, заход солнца в 18:10. Долгота дня: 08 часов 46 минут. 25 января световой день на 9 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 26 января, в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололед. Ветер южный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура -9…-12°С. Днем облачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура -5…-7°С.

Восход солнца в 09:23, заход солнца в 18:12. Долгота дня: 08 часов 49 минут. 26 января световой день на 12 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 27 января, в Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы местами туман. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -6…-8°С. Днем облачно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный, 2-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -4…-6°С.

Восход солнца в 09:21, заход солнца в 18:14. Долгота дня: 08 часов 53 минуты. 27 января световой день на 15 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 28 января, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура -6…-8°С, при прояснении до -10°С. Днем облачно с прояснениями, возможен снег, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, слабый. Температура -8…-11°С, вечером до -15°С.

Восход солнца в 09:20, заход солнца в 18:15. Долгота дня: 08 часов 55 минут. 28 января световой день на 18 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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