Практические занятия по антитеррористической безопасности в детском саду

В Центре развития ребенка – детский сад №53 «Топтыжка» прошло практическое занятие по отработке алгоритма действий сотрудников и воспитанников при вооруженном нападении на детский сад и обнаружении размещенного на территории взрывного устройства.

Состояние антитеррористической защищенности детского сада является одним из критериев обеспечения безопасности обучающихся и персонала, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного процесса.

Во время тренировки были созданы условия для закрепления теоретических знаний, выработки и совершенствования навыков слаженных действий всех сотрудников и обучающихся при угрозе или совершении преступлений террористической направленности.

За проведением тренировки наблюдали представители детских садов №35, №48 и №55. Действия работников детского сада оценивали сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Рубцовску Дмитрий Нощенко и специалист по охране труда управления образования Екатерина Кобелева.

При подведении итогов тренировки Дмитрий Алексеевич ответил на вопросы представителей детских садов, рассказал на какие моменты следует обратить пристальное внимание. Действия сотрудников и администрации детского сада получили высокую оценку.

Как отметила заведующая Центром развития ребенка – детский сад №53 «Топтыжка» Оксана Граф, совершаемые преступления террористического характера, как показывает практика по всему миру, многообразны и глубоко продуманны, поэтому обучение антитеррористической безопасности в детском саду требует постоянного совершенствования.

Взято отсюда.

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