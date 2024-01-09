Правила безопасности на водоемах

В свободное время многие жители Алтайского края отправляются на зимнюю рыбалку, при этом несоблюдение правил безопасности на водоемах часто становится причиной несчастных случаев.

ГИМС напоминает жителям края правила безопасности на льду:

• при выходе на лед необходимо помнить, что безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

• толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда;

• в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, вода на поверхности), немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;

• никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги;

• при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами;

• при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);

• если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед под вами провалится;

• при походе на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться;

• одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение.

Если лед проломился:

• не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;

• обопритесь на край льдины широко расставленными руками, постарайтесь снять обувь;

• старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину;

• держите голову высоко над поверхностью воды;

• попробуйте передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед.

После выхода из воды на лед, нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.

Если на ваших глазах провалился человек под лед: немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112 для абонентов сотовой связи.

Иллюстрация: activefisher.net

Взято отсюда.

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