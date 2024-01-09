Правила безопасности на водоемах

В свободное время многие жители Алтайского края отправляются на зимнюю рыбалку, при этом несоблюдение правил безопасности на водоемах часто становится причиной несчастных случаев.
ГИМС напоминает жителям края правила безопасности на льду:
• при выходе на лед необходимо помнить, что безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
• толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в местах слияния рек, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда;
• в случае появления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, вода на поверхности), немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;
• никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги;
• при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами;
• при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);
• если есть груз, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от него в случае, если лед под вами провалится;
• при походе на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться;
• одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение.
Если лед проломился:
• не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
• обопритесь на край льдины широко расставленными руками, постарайтесь снять обувь;
• старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину;
• держите голову высоко над поверхностью воды;
• попробуйте передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед.
После выхода из воды на лед, нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.
Если на ваших глазах провалился человек под лед: немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112 для абонентов сотовой связи.
Иллюстрация: activefisher.net
Взято отсюда.
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