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Представители образования получили награды за добросовестный труд

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Представители образования получили награды за добросовестный труд

В городской администрации состоялась церемония награждения тридцати трех рубцовчан, которые были отмечены наградами Алтайского краевого Законодательного собрания. Поздравил и наградил собравшихся по поручению председателя АКЗС Александра Романенко председатель Рубцовского городского Совета депутатов Сергей Черноиванов. Награждение для всех стало приятным предновогодними сюрпризом.

Представители самых различных сфер и отраслей собрались, чтобы получить награду и благодарность за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Ими стали работники культуры, педагоги, водители, юристы, представители производства и сферы торговли, пенсионеры Рубцовска и многие другие.

Почетными грамотами Алтайского краевого Законодательного Собрания за многолетний добросовестный труд и большой вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения были награждены представители школы №15: педагог-организатор Наталья Букатова , учитель начальных классов Елена Дешко и учитель географии Татьяна Ждановаю. Также благодарственным письмом АКЗС была отмечена и заведующая детским садом № 45 «Солнышко» Елена Пироженко.

Присоединилась к поздравлениям и председатель Территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ города Рубцовска и Рубцовского района Ирина Попова. Она отметила, что горда за город и тех людей, которые живут в нем, приносят пользу и радость. Неважно где и кем они работают – все вместе они делают одно большое и важное дело.

Она вручила почетные грамоты от исполкома Общероссийского профсоюза образования, пришедшие из Москвы, председателю первичной профсоюзной организации детского сада №46 «Светлячок» Марии Аверцевой , а также учителю технологии и председателю профсоюзной организации школы №15 Надежде Скоробогатовой.

– Я состою в профсоюзе уже пятьдесят лет. Это организация, которая помогает и направляет на хорошие дела и поступки, – поделилась Мария Аверцева. – Моим главным направлением в жизни стала поддержка людей, которые в этом нуждаются. Если ты помог кому-то, то на душе становится хорошо, будто крылья вырастают. Ты стремишься еще что-то сделать, чего-то достичь. Стараюсь работать и быть нужным человеком, быть примером для молодежи, вселять в них добро и радость от жизни, – подытожила Мария Алексеевна.

Взято отсюда.

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