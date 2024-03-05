Представительницы Рубцовска участвуют в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Стали известны итоги заочного этапа краевого конкурса «Сердце отдаю детям» – 2024. В этом году в нем приняли участие 44 педагога из разных районов и городов Алтайского края..

В Минобрнауки региона сообщили, что по итогам отбора к участию в очном этапе конкурса допущены 20 человек. В их числе трое представителей Рубцовска: руководитель хореографического коллектива «Жар-птица» Центра развития творчества Марина Вольных, педагог дополнительного образования детского сада №37 «Веснянка» Виктория Голубева и педагог-психолог детского сада № 57 «Аленушка» Наталья Иванова.

Для них будут организованы вебинары и семинар, в ходе которых лауреаты профессиональных конкурсов поделятся своими секретами успеха. Первый вебинар для участников очного этапа состоится уже 6 марта. 13 марта конкурсанты потренируются онлайн в выполнении задания «4К». В преддверии конкурса состоится очный практикум, на котором участники познакомятся с различными приемами и технологиями.

Очный этап конкурса пройдет в Барнауле с 18 по 20 марта.

фото из открытых источников

Взято отсюда.

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