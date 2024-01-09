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Презентация журнала «БравоРубцовск.ru»

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Презентация журнала «БравоРубцовск.ru»

10 января в 15 часов приглашаем на презентацию нового номера журнала «БравоРубцовск.ru». По традиции журнал подводит итоги прошедшего года, напоминая нам о самых ярких и значимых событиях творческой, культурной и спортивной жизни Рубцовска, и рассказывает о рубцовчанах, добившихся успехов в своей профессии. В презентации примут участие интересные творческие люди Рубцовска – герои и авторы публикаций, представители учреждений культуры и спорта. Приглашаем всех, кому интересна культурная и спортивная жизнь Рубцовска. Встречаемся в интеллект-зале Центральной городской библиотеки по адресу: пр. Ленина, 137б. Скажем нашему городу «Браво!»   

Взято отсюда.

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