Продолжаются работы по ремонту городского канализационного коллектора

14 марта Рубцовск с рабочим визитом посетил начальник отдела водоснабжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Максим Сорокин. ⁣ Максим Валерьевич совместно с первым заместителем Главы Администрации города Рубцовска – председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Владимиром Пьянковым, директором МУП «Рубцовский водоканал» Евгением Зазнобиным и представителем подрядной организации ООО «СМК Викс» проверили какие ремонтные работы аварийного участка городского коллектора проведены, что предстоит подрядчику еще выполнить. ⁣

Трубы уже проложены методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с последующим поэтапным расширением скважины для укладки полиэтиленовых труб в грунте. Тянули трубы около 17 часов. ⁣ Запланированы работы по переподключению новых канализационных труб к главному коллектору, а также в ближайшие дни начнется монтаж колодцев. В настоящее время в работе задействованы две бригады и шесть единиц техники ООО «СМК Викс». Работы по капитальному ремонту канализационного коллектора по проспекту Ленина продолжаются.

Взято отсюда.

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