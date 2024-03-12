Профилактическое мероприятие «Безопасность пешехода» пройдет в Рубцовске

15 марта сотрудниками отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» будет проведено профилактическое мероприятие «Безопасность пешехода» , направленное на профилактику нарушений ПДД пешеходами, а также водителями, нарушающими правила проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам: «Безопасность на дороге зависит в совокупности от соблюдения участниками Правил дорожного движения. Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны и осторожны при переходе улицы.

Не выходите на проезжую часть дороги из-за препятствия, ограничивающего видимость, при переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, музыку в наушниках, а также снимите капюшон ограничивающий обзор. Помните, что ваше неожиданное появление на дороге ведет к дорожно-транспортному происшествию. На регулируемых перекрестках переходите проезжую часть только по зеленому сигналу светофора. На нерегулируемых пешеходных переходах переходите улицу только по пешеходному переходу, при этом необходимо убедиться, что водитель остановил транспортное средство, пропускает вас и переход будет безопасен. Пешеходам в темное время суток, в условиях недостаточной видимости необходимо носить одежду со световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! При проезде остановки общественного транспорта, а также вблизи образовательных учреждений, социальных учреждений удвойте свое внимание, соблюдайте скоростной режим. В этих местах возможно внезапное появление пешеходов и детей на дороге. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода. Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участков дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни!»

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горно алтайска и республики алтай ,