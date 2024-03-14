Прохладно и скользко: погода в Алтайском крае и Рубцовске 14 марта

Фото: punkt-a.info

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 14 марта, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют кратковременное возвращение зимы с минусовыми температурами воздуха и снегом. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на большей части территории небольшой снег, в предгорьях слабая метель, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -2…-7°С.

В Рубцовске облачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 4-6 м/с, порывы до 10-13 м/с. Температура в утренние часы -8…-10°С, днем -5…-8°С, вечером до -11°С.

Восход солнца в 07:51, заход солнца в 19:38. Долгота дня: 11 часов 47 минут. Сегодня, 14 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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