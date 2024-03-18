Прошлое и настоящее: учителя истории обсудили актуальные вопросы

В гимназии №8 состоялось муниципальное методическое объединение учителей истории, права и обществознания по теме «Достижение предметных и метапредметных образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС».

Директор гимназии Надежда Сазонова рассказала об опыте коллектива в этом направлении, отметила важность патриотического воспитания учащихся. Гости увидели презентацию группового творческого проекта «Защитник мой, тобой горжусь!», которая была подготовлена педагогами гуманитарных дисциплин и учащимися 5-11 классов.

Коллеги участвовали в интересных по форме и содержанию мероприятиях. Открытый урок истории в 5 классе провела учитель Татьяна Шипулина, педагогический опыт работы над индивидуальным итоговым проектом представила учитель Татьяна Стрельцова. Также по предложению заместителя директора по воспитательной работе Ольги Прасол педагоги обсудили новый учебник истории.

Все гости высоко оценили внеурочное мероприятие “Читаем блокадную книгу”, подготовленное учителями Мариной Юдиной, Татьяной Брик и учащимися 10-11 классов. Совместная работа педагогов прошла качественно и продуктивно.

Взято отсюда.

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