реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Прошлое и настоящее: учителя истории обсудили актуальные вопросы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Прошлое и настоящее: учителя истории обсудили актуальные вопросы

В гимназии №8 состоялось муниципальное методическое объединение учителей истории, права и обществознания по теме «Достижение предметных и метапредметных образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС».

Директор гимназии Надежда Сазонова рассказала об опыте коллектива в этом направлении, отметила важность патриотического воспитания учащихся. Гости увидели презентацию группового творческого проекта «Защитник мой, тобой горжусь!», которая была подготовлена педагогами гуманитарных дисциплин и учащимися 5-11 классов.

Коллеги участвовали в интересных по форме и содержанию мероприятиях. Открытый урок истории в 5 классе провела учитель Татьяна Шипулина, педагогический опыт работы над индивидуальным итоговым проектом представила учитель Татьяна Стрельцова. Также по предложению заместителя директора по воспитательной работе Ольги Прасол педагоги обсудили новый учебник истории.

Все гости высоко оценили внеурочное мероприятие “Читаем блокадную книгу”, подготовленное учителями Мариной Юдиной, Татьяной Брик и учащимися 10-11 классов. Совместная работа педагогов прошла качественно и продуктивно.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , вести алтай новости сегодня

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Золотые кирпичики. 5 вариантов, как вложить деньги в недвижимость от алтайских экспертов

Золотые кирпичики. 5 вариантов, как вложить деньги в недвижимость…

Дома, квартиры и земля – тихие и безопасные для россиян…

Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе, которые не так ужасны, как о них говорят

Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе, которые не так…

В 2024 году в Алтайском крае вступили в силу изменения…

Золотые кирпичики. 5 вариантов, как вложить деньги в недвижимость от алтайских экспертов

Золотые кирпичики. 5 вариантов, как вложить деньги в недвижимость…

Дома, квартиры и земля – тихие и безопасные для россиян…

Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе, которые не так ужасны, как о них говорят

Нестрашные цифры. Изменения в патентной системе, которые не так…

В 2024 году в Алтайском крае вступили в силу изменения…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp