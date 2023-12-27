Работа общественного транспорта в праздничные дни

На пороге долгожданные новогодние праздники! В праздничные дни жители и гости Рубцовска будут активно пользоваться общественным транспортом, поэтому сообщаем, что движение транспорта будет по расписанию выходного дня.

Исключение: движение транспортных средств по муниципальному маршруту № 1Т – 1 и 2 января движение автобусов не будет ;

движение транспортных средств по муниципальному маршруту № 14 начнется 1 января с 7:00 , по муниципальным маршрутам № 3, 6к и 12 – с 9:00 .

Взято отсюда.

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