Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Работа общественного транспорта в праздничные дни

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Работа общественного транспорта в праздничные дни

На пороге долгожданные новогодние праздники! В праздничные дни жители и гости Рубцовска будут активно пользоваться общественным транспортом, поэтому сообщаем, что движение транспорта будет по расписанию выходного дня.

Исключение: движение транспортных средств по муниципальному маршруту № 1Т – 1 и 2 января движение автобусов не будет ;

движение транспортных средств по муниципальному маршруту № 14 начнется 1 января с 7:00 , по муниципальным маршрутам № 3, 6к и 12 – с 9:00 .

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , лента новостей горного алтая и республики ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix