Региональная Госавтоинспекция напоминает начинающим водителям о важности соблюдения ПДД

Фото: РИА Новости

За январь текущего года в Алтайском крае произошло четыре ДТП с участием водителей, имеющих стаж управления менее двух лет. По информации региональной Госавтоинспекции, в авариях есть пострадавшие – пять человек получили ранения.

Краевое ведомство напоминает “молодым” водителям о том, что при движении необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, который позволит постоянно контролировать дорожную обстановку, а также следует воздержаться от опасных маневров.

“Отсутствие опыта и навыков вождения нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Автолюбителям, не имеющим достаточного опыта, рекомендуется по возможности исключить вождение в ночное время суток. Кроме того, садясь за руль транспортного средства, не следует забывать и о ремнях безопасности, так как именно они способны уберечь в момент ДТП от тяжелых травм”, – добавляют правоохранители.

Также начиная движение или совершая поворот или разворот, необходимо оценивать расстояние до приближающихся автомобилей, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

Неопытному водителю стоит позаботиться и о своем автомобиле – на транспортном средстве необходимо размещать опознавательный знак в виде черного восклицательного знака на желтом фоне. Но стоит учитывать, что данный знак не дает водителю никаких привилегий, а только лишь информирует других участников дорожного движения о неопытности человека за рулем.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает автолюбителей с недостаточным стажем вождения быть более осторожными и внимательными на дорогах.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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