Ремонт дорог в Рубцовске начнется 15 апреля

В текущем году ремонт дорог в Рубцовске начнется как никогда рано – согласно аукционной документации подрядчики должны приступить к работам уже 15 апреля, рассказал «Местному времени» заместитель главы администрации города Олег Обухович.

К настоящему моменту, после проведения конкурсных процедур определены исполнители на ремонт пяти участков городских улиц:

— проспект Ленина от площади им. Ленина до ул. Урицкого;

— ул. Московская от проспекта Ленина до ул. Октябрьской;

— ул. Урицкого от проспекта Ленина до ул. Октябрьской;

— пер. Улежникова от ул. Комсомольской до ул. Локомотивной;

— ул. Комсомольская от ул. Танковой до ул. Светлова и ул. Светлова от дома № 76 по ул. Светлова до разворотного кольца по ул. Светлова;

По словам Олега Обуховича, в 2024 году перед муниципалитетом стоит задача разместить на сайте госзакупок аукционную документацию по ремонту дорог до конца марта. В самое ближайшее время будут проведены конкурентные процедуры по четырем улицам, среди которых:

— ул. Арычная;

— пер. Садовый от проспекта Ленина до ул. Громова;

— ул. Оросительная от Угловского тракта до проезда Кооперативного;

— разворотное кольцо по проспекту Ленина у проходной РМЗ;

Сметная документация по ремонту улицы Менделеева и улицы Северной от ул. Октябрьской до ул. Тракторной находится на согласовании в КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве». После проверки смет краевым учреждением, соответствующие аукционы будут опубликованы на сайте госзакупок.

Также в апреле будет дан старт и ямочному ремонту на городских улицах. В текущем году на него предварительно выделено пять миллионов рублей — 4 млн рублей выделены на ремонт струйно-инъекционным методом с помощью машин БЦМ, еще 1 млн рублей пойдет на ремонт с помощью горячего асфальта.

Кроме того, по словам Олега Обуховича после начала работ будет образовываться асфальтовая срезка, которую пустят на отсыпку особо проблемных участков. Окончательный перечень мест ямочного ремонта будет определен после того, как полностью сойдет снежный покров и установятся плюсовые температуры.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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