Ретейл-парк с набережной и амфитеатром разрешили строить за Новым мостом в Барнауле

В обновленном варианте проекта акцент сделан на отдых горожан

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: “Адалин проект”

С третьей попытки градсовет согласовал проект торговой деревни на Правобережном тракте, рядом с магазином “Леруа Мерлен”. Чтобы получить одобрение экспертов, архитекторам пришлось полностью переработать концепцию ретейл-парка, отказаться от части зданий, предусмотреть набережную и зону отдыха.

Зоны для отдыха и покупок

Впервые проект торговой деревни представили на градсовете в начале ноябре, повторно – в конце этого же месяца. Авторы предложили расположить на участке 5,47 га девять одноэтажных зданий разной формы, в центе площадки – парковку на 295 машино-мест, прогулочную зону вдоль Оби.

Тогда проект раскритиковали за отсутствие полноценной зоны отдыха, несоответствие перспективам развития города, а также архитектуру и стилистику зданий. В результате на декабрьском заседании авторы представили совершенно переработанный проект.

“По замечаниям предыдущих градсоветов убрали здание с южной стороны участка, которое попадало в зону перспективного строительства дороги. Нанесли границы набережной, 20-метровые береговые полосы общего пользования, к которым не будет ограничиваться доступ. Вдоль набережной сохранилась техническая возможность для проезда спецтранспорта”, – отметил докладчик, архитектор Станислав Быков.

Исключение из проекта здания позволило увеличить парковку до 334 машино-мест. В северной части участка архитекторы разместили техническую зону для разгрузки транспорта, блок для размещения снегоуборочной техники, артезианскую скважину. Также авторы отнесли подальше от береговой линии очистные сооружения.

Проект ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: “Адалин проект”

“Очистка стоков планируется до 98%. При такой степени возможен сброс в водоемы рыбхоззначения, но при условии наличия течения. Также в таких сооружениях предусматривается периодическая очистка твердых бытовых отходов ассенизаторскими машинами”, – сказал докладчик.

На въезде в ретейл-парк расположены витрины, зона предприятий общественного питания сконцентрирована вдоль набережной. Здания делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями. Между объектами есть сквозные проходы. Предусмотрели авторы и полноценную зону отдыха.

“В западной стороне участка появился променад для прогулок длиной более 300 метров. В зоне набережной предусмотрены теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий. В центральной части участка предусмотрена зона отдыха для посетителей, которая в зимнее и летнее время будет задействована для проведения мероприятий”, – отметил автор.

Не без “но”

Члены градсовета похвалили авторов за полную переработку концепции торговой деревни. Однако без критики не обошлось. Архитектор Сергей Боженко отметил, что очистные сооружения по проекту располагаются перед главными фасадами и в полосе, которая отведена под перспективную магистраль общегородского значения.

“Это ошибка, не пробовали ли вы расположить очистные в другом месте?” – спросил эксперт.

Станислав Быков ответил, что при строительстве дороги будет предусмотрено центральное водоотведение и очистные будут не нужны. Сейчас же эти инженерные объекты расположены под землей и на облик объекта не влияют: колодцы едва ли будут видны в озеленении.

Однако Боженко настаивал: место для очистных сооружений в створе дороги – неправильное место.

“Ключевой момент в сохранении живого створа будущей дороги, которая соединит Старый мост и Новый мост (в перспективе, отраженной в генплане города, – Прим. ред.), эти вопросы не решены. Возможно, стоит расположить очистные в срединной территории, там есть большие площади для парковок. Нужно обязательно решить инженерный вопрос, его нельзя откладывать на потом”, – сказал он.

Остальные члены градсовета были не так категоричны. Архитектор и руководитель мастерской “Классика” Александр Деринг отметил в новом проекте структурированность, внимательное отношение к потребителям, появление набережной и благоустройства.

“Технические вопросы нужно будет рассматривать отдельно”, – сказал он.

“Эта версия вполне приемлемая. Ее надо одобрить. Технические вопросы важные, но эти насосы могут быть под землей и где угодно”, – добавил главный архитектор “Алтайгражданпроекта” Евгений Башкиров.

В результате проект согласовали, но с условием, что авторы вынесут очистные сооружения из-под “пятна” перспективной дороги.

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