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Роспотребнадзор в Рубцовске проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

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Роспотребнадзор в Рубцовске проведет «День открытых дверей для предпринимателей»

Фото: twimg.com

25 января в Рубцовске в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках акции предприниматели, а также представители юридических лиц смогут получить консультации специалистов территориального отдела по вопросам существующих обязательных требований в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, применения новых форм и методов контроля и другим вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

Консультирование будет проходить с 12 до 16 часов по адресу: г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 118, каб. №9.

Также можно обратиться по телефону «горячей линии» территориального отдела: 8(385-57) 4-28-71 или по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, бесплатно).

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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