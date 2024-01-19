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Рубцовчан приглашают на концертную программу «Непокоренный Ленинград»

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Рубцовчан приглашают на концертную программу «Непокоренный Ленинград»

Фото предоставлено Библиотечной информационной системой.

В понедельник, 22 января, в 18.30 в виртуальном концертном зале Центральной городской библиотеки Рубцовска впервые состоится онлайн-трансляция из Государственной филармонии Алтайского края. Концертная программа «Непокоренный Ленинград» посвящена 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В библиотеке рассказали , что в мероприятии принимают участие симфонический оркестр филармонии, ведущие вокальные коллективы Алтайского края: мужской вокальный ансамбль ГФАК, Барнаульский академический хор им. А. Б. Тарнецкого, Барнаульский детский хор.

В исполнении симфонического оркестра под управлением дирижера Дмитрия Лузина прозвучат фрагменты из симфонии №7 Дмитрия Шостаковича, Гимн Великому городу из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра и другие произведения, вдохновленные городом на Неве.

В исполнении лауреата международных конкурсов Надежды Гончарук (меццо-сопрано) зрители услышат знаменитую песню на стихи Константина Симонова «Жди меня».

Лауреат международных конкурсов Антон Концеба (баритон) исполнит песню «Город над вольной Невой».

Еще одним необычным номером станет переложение песни современного автора-исполнителя Игоря Растеряева «Ленинградская песня» («Дорога жизни») для мужского вокального ансамбля и симфонического оркестра.

Завершит концерт финал «Реквиема» Дмитрия Кабалевского на стихи Роберта Рождественского.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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