Рубцовчанам предлагают заключить социальный контракт по направлению «Поиск работы»

Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району в 2024 году предлагает гражданам заключить социальный контракт по направлению «Поиск работы». Основное условие – гражданин должен являться членом малоимущей семьи. В приоритетном порядке данный вид государственной помощи предоставляется семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Срок заключения социального контракта – от 3 до 9 месяцев. Размер ежемесячной выплаты по этому направлению составляет фиксированная сумма в размере 14 991 рублей. Сумма выплачивается по следующему принципу – в течение одного месяца с даты заключения социального контракта, и 3-х месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

Таким образом, гражданин и его семья дополнительно увеличат свой семейный бюджет на 59964 рубля за счет предоставления государственной помощи. Это значимая помощь семье вновь принятого работника или стажера с испытательным сроком, которому работодатель еще не в полной мере выплачивает заработную плату.

Результатом реализации социального контракта должно быть заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта.

Мониторинг занятости гражданина осуществляется в течение года после завершения социального контракта.

Важно: социальный контракт заключается ДО ДАТЫ официального трудоустройства и заключения с работником трудового договора.

За подробной информацией обращайтесь в управление социальной зашиты населения в рабочие дни: Рубцовск, пр. Рубцовский, 62, тел. 8 (385- 57) 5 40 13, 8(385-57) 5 42 00, 8 983 600 4099.

Взято отсюда.

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