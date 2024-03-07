Рубцовчане массово жалуются на неизвестных, продающих пенсионерам «аппараты для лечения» по завышенной цене

На текущей неделе в социальных сетях рубцовчане начали массово жаловаться на неизвестных, которые под разными предлогами пытаются продать доверчивым пенсионерам «аппараты для лечения» по завышенной цене.

Сценарий во всех случаях практически индентичен – в подъезде появляется компания из нескольких мужчин и под предлогом будто бы информирования о предстоящих выборах собирает собрание. По другой версии неизвестные представляются якобы соцработниками. Далее на собрании людям начинают рассказывать о возврате денег за лекарства или полисах ОМС «со скидкой», попутно предлагая пенсионерам купить аппараты для лечения. Естественно по очень недешевой цене. После появления на месте событий бдительных рубцовчан и звонка в полицию мужчины обычно предпочитают ретироваться.

Вот лишь часть из нескольких сотен сообщений и комментариев из городских пабликов в социальных сетях (орфография и пунктуация авторов сохранена):

«Сегодня в один из домов города наведались мошенники. Интересовали их исключительно пенсионеры. Под предлогом предоставить информацию о предстоящих выборах, они просили собраться всех в подъезде, где будет проведено собрание. На самом деле цель была нажиться на доверчивости людей. Речь шла о каких то полюсах ОМС со скидкой.Все просьбы покинуть подъезд не увенчались успехом. Пришлось звонить участковому, который подтвердил, что это мошенники и ничего у них не покупать. Ну и когда решили запечатлеть их на видио, дружно “сделали ноги”. Предупредите своих соседей и родственников, что нельзя ни кому открывать дверь»

«У нас в середине февраля был такой же случай…доверчивым одиноким бабушкам тоже удалось “втюхать” прибор от “всех болезней” под названием Электромиостимулятор… »

«Если эти граждане появятся в вашем доме, сразу же звоните в полицию. У нас бдительные соседи вызвали тут же, как эти красавцы нарисовались и стали приглашать на «собрание». Наряд прибыл, но они успели удрать, так как слышали, что жильцы звонили в полицию. В любом случае – вызывайте полицию, тогда мошенники будут просто опасаться появляться в вашем доме. Для того, чтобы их привлекли к уголовной ответственности, нужно заявление от потерпевшего лица и состав преступления (с этим уже сложнее)»

«Ооо так они и к нам вчера в подъезд зашли, на Карла Маркса 233. Тоже выгнали их. Это видео нужно в полицию отдать. Пусть ловят их»

«Сегодня шла домой, и в подъезде номер 1, дома К. Маркса, 227, идёт какое то собрание. Пенсионеры нашего дома стоят и слушают про возврат денег за лекарство в том числе и было предложено какой то аппарат для лечения. Одна бабушку, 85 лет увезли. Я вышла на улицу, стояли люди, я долго не думая вызвала участкового. Всего из было 3 человека предлагающих услуги свои. Один стоял на улице, я его сфотала, а другого в подъезде сфотала, такой грубиян. Предоставил корочки даже. Участковый приехал через 5-7 минут, забрал парня, и уехали, через 10 минут, привезли нашу бабулю. Еслиб не участковый, что было бы. А захватил он их возле Сбербанка. История длинная, но бабуля немного теряет память»

«Все та же тема! Обнаглели в квартиру к пожилой паре зашли, кое как выгнали! Спасибо людям молодым за бдительность! Дзержинского 25»

«Разговор поставлен на льготах от государства дольше идет прямое вымогательства денег! Пожилые люди по большей части поддаются на уговор и веря в доброту соц. работников (как они представляются) отдают деньги»

«Сначала были белые и пушистые, потом стали наглые и грубые.. Говорят быстро, что пожилые люди даже не понимают о чем речь. Забалтывают….»

«Красная 54. Сегодня были в нашем доме, приблизительно в 14.40 когда вся молодёжь на работе и пенсионеры находятся дома одни. Действовали по той же схеме, но другие лица: мужчина, парень и девушка, с пенсионерами общался мужчина средних лет, утверждает, что деятельность законная, согласована с полицией и конкретно с участковым, в связи с чем возникает масса вопросов. На просьбы предъявить удостоверение либо лицензию на торговлю раздражался, типа кто вы такая, чтоб я вам их предъявлял, цитировал статьи закона и в итоге из вежливого собеседника в конце разговора превратился в хама, которого удалось выгнать только с помощью подоспевшего вовремя соседа. Будьте бдительны!»

«Я как минимум житель подъезда, в котором мутный гражданин втюхивает бабушкам что-то за бешенные деньги, проводит какие то собрания, а вдруг он проукраинский террорист»

Подводя итог многочисленных жалоб рубцовчан можно сделать вывод, что неизвестные граждане под личиной соцработников или сотрудников избиркома пытаются продать пенсионерам товары сомнительного происхождения и качества по завышенным ценам, не представляя на них никаких документов. Между тем, согласно закону о защите прав потребителей, продавец товара должен, как минимум, по первому требованию покупателя предоставить документы на право осуществления предпринимательской деятельности и сертификаты соответствия на товар.

Будьте внимательны и предупредите о происходящем своих пожилых родственников! Не стесняйтесь потребовать документы, подтверждающие соответствующие полномочия, если в вашем доме неизвестные граждане пытаются организовать собрание или предлагают какие-либо товары. В случае возникновения нештатных ситуаций или угроз в свой адрес – немедленно вызывайте полицию. Ваши деньги – в ваших руках, и их сохранность зависит исключительно от вашей бдительности.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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