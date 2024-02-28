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Рубцовчане стали победителями и призерами краевых соревнований по конькобежному спорту

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Рубцовчане стали победителями и призерами краевых соревнований по конькобежному спорту

В Барнауле прошли краевые соревнования по конькобежному спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Клевченя. В соревнованиях приняли участие порядка 100 спортсменов. На лед вышли конькобежцы из Рубцовска и Барнаула. По итогам состязаний. Елена и Максим Сафроновы стали победителями в своих возрастных группах. Элдорбек Дусматов занял второе место, а София Аверина завоевала бронзовую медаль. Иван Казанцев также претендовал на победу в своей возрастной категории, но падение не позволило ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Помимо этого, рубцовские конькобежцы, в составе сборной Алтайского края, приняли участие в отборочном этапе соревнований «Серебряные коньки», который прошел в Кемерове. В итоге команда нашего региона заняла второе место и получила право участвовать в финальном этапе соревнований в Москве.

Фото Юрия Фоменко

Взято отсюда.

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