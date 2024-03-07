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Рубцовчане стали призерами первенства Алтайского края по дзюдо

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Рубцовчане стали призерами первенства Алтайского края по дзюдо

В Барнауле прошло первенство Алтайского края по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие воспитанники рубцовской спортивной школы №2. По результатам поединков: Егор Загайнов, Ратимир Фраймут и Максим Валяев стали серебряными призерами. Рубцовские дзюдоисты вошли в состав сборной Алтайского края и в Мае примут участия в первенстве Сибири, которое пройдёт в Ачинске. Тренируют рубцовских спортсменов Анатолий Князьков, Роман и Михаил Быковы.

Фото спортивной школы №2

Взято отсюда.

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