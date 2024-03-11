Рубцовчане встретились с доверенным лицом Президента России Викторией Гальцевой

Фото Веры Брюхановой / Местное время

В Рубцовске состоялась встреча с доверенным лицом Президента России от Алтайского края, заслуженной артисткой РФ, солисткой и ведущим мастером сцены Алтайского государственного музыкального театра Викторией Гальцевой.

На диалог в виртуальном концерном зале Центральной городской библиотеки собрались несколько десятков рубцовчан, а также руководители и работники учреждений культуры и спорта нашего города. Встреча прошла в два этапа: небольшое собрание и творческое выступление гостьи из краевой столицы.

Виктория Гальцева рассказала собравшимся о том, кто такие доверенные лица Президента, какие национальные проекты и федеральные программы реализуются в Алтайском крае, особенно остановились на нововведениях в национальном проекте «Культура»:

«Как вы уже знаете из Послания Владимира Путина Федеральному собранию, в 2025 году будет запущена программа «Земский работник культуры», по аналогии с «Земский учитель» и «Земский доктор». Это долгожданное событие не только для малых городов и сел, но и для всех регионов нашей страны. Сегодня происходит большой отток специалистов в нашей сфере, а новая программа поможет привлечь больше профессионалов своей отрасли, повысит престиж культурных профессий и решит проблему кадрового дефицита. Но главное – нужно взаимодействовать со всеми сферами, идти рука об руку, чтобы в каждой отрасли были свои специалисты и комфортные условия труда».

Артистка рассказала о своих встречах с главой государства и другими доверенными лицами Президента, в ходе которых деятели культуры со всей России рассказывали о своих достижениях и статистике, обсуждали наболевшие проблемы своей сферы и предлагали варианты их решения. Участники встречи также обсудили меры социальной поддержки военнослужащих, индексацию пенсий работающим пенсионерам коснулись других тем, волнующих горожан.

Как отметила начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Зорина, в Рубцовске масштабные преобразования произошли именно при поддержке федеральных программ и нацпроектов.

– Благоустройство территорий вокруг учреждений культуры и спорта, ремонт зданий и техническое переоснащение продолжаются. Многих волнует вопрос жилья, ведь для молодых специалистов часто это оказывается решающим фактором при выборе места работы. Со своей стороны отмечу, что Администрация города решает этот вопрос и при необходимости ведомственное жилье выделяется. Однако хотелось бы предложить рассмотреть вопрос создания программ типа «Земский работник культуры», «Земский учитель» для таких небольших городов, как наш Рубцовск. В России много таких городов, которые не относятся к статусу «малых», но квалифицированные специалисты нам тоже нужны и с помощью государства мы сможем привлекать молодые кадры и лучше учить наше подрастающее поколение, сохранять и преумножать культурные традиции, наши спортсмены станут еще быстрее, выше, сильнее.

После продуктивного диалога на серьезные темы состоялся показ моноспектакля «Крестоходные истории». Виктория Гальцева вместе с супругом и тремя детьми является регулярным участником всероссийского крестного хода, который проходит от Барнаула до села Коробейниково. В течение семи дней на 250 километрах пути артистка встречала разных людей, становилась участником и очевидцем многочисленных событий, слушала сотни жизненных историй. Все это стало основой ее рассказа, который превратился в моноспектакль.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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