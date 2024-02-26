Рубцовчане успешно выступили в финале ДНК и РНК-2024

16 февраля объявили победителей и призёров VI Детского и III Российского научного конкурсов Фонда Мельниченко. Третье место в номинации «Исследовательские проекты» занял выпускник рубцовских «наследников Ползунова», а ныне студент 2 курса КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева Артем Кузнецов .

В финал конкурсов, которые проходили в Кемерово, вышли юные учёные и инженеры из 17 регионов России: от Снежногорска до Петропавловска-Камчатского. В том числе 3 воспитанника и 1 выпускник Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва отметила, что на площадках всероссийских конкурсов ДНК+РНК представлено новое поколение инженеров и, по сути, будущее российской науки.

Детский научный конкурс (ДНК) и Российский научный конкурс (РНК) – это два ключевых молодежных конкурса исследовательских, инженерных и IT-проектов, которые ежегодно проводятся Фондом Андрея Мельниченко при поддержке Российской академии наук.

Большой финал конкурсов ДНК+РНК проходил на базе Кузбасского государственного технического университета. Три дня работы школьников и студентов оценивало научное жюри, собранное из учёных Российской академии наук, экспертов Сколково, «Сириуса» и государственных университетов, а также специалистов крупных промышленных компаний. Индустриальными партнерами конкурсов выступили крупные промышленные компании СУЭК, СГК, ЕвроХим, нацеленные на развитие интеллектуального потенциала регионов деятельности своих предприятий и привлечение на работу молодых талантов в сфере естественных наук.

Обращаясь к финалистам ДНК+РНК, вице-президент РАН, академик Степан Калмыков напомнил, что выход в финал в 2024 году особенно почётен: именно в нынешнем году исполняется 300 лет Российской академии наук.

На конкурсе ребята-финалисты продемонстрировали свои интереснейшие проекты и наработки. Здесь были устройства в сфере медицины и физиологии, различных технологий и даже искусственного интеллекта.

Рубцовские «наследники Ползунова» Арсений Карпенко , Илья Кулаков и Михаил Бутенков вышли в суперфинал конкурса с проектом «Портативный программно-аппаратный комплекс для мобилизации суставов кисти руки». Ребята представили устройство, которое позволяет сократить длительность процедуры механотерапии.

После трёх дней интенсивной и плодотворной работы были определены дипломанты заключительного этапа РНК и ДНК-2024. В их число вошел рубцовчанин Артем Кузнецов , который представил разработку технологии получения углеродосодержащего сорбента из энергетических углей марок Д и ДГ.

Во время торжественной церемонии закрытия победителям и призерам VI Детского научного и III Российского научного конкурсов были вручены медали, дипломы и денежные призы.

Взято отсюда.

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