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Рубцовчане завоевали 7 золотых медалей на чемпионате и первенстве Сибирского Федерального округа по каратэ

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Рубцовчане завоевали 7 золотых медалей на чемпионате и первенстве Сибирского Федерального округа по каратэ

В городе Междуреченск прошел чемпионата и первенства Сибирского Федерального округа по каратэ киокусинкай. В соревнованиях приняли участие более 500 лучших спортсмена со всей Сибири.

Наш город представляли воспитанники рубцовской городской общественной организации «Федерация киокусинкай» и спортивной школы «Юбилейный». По итогам соревнований рубцовчане завоевали 7 золотых и 3 бронзовых медали. Победителями стали: Ксения Сафронова, Арина Гультяева, Илья Курусь, Ксения Ахметжанова, Екатерина Мазжухина и Анастасия Яворская.

Помио этого Екатерина Мазжухина и Ксения Сафронова выполнили долгожданный норматив кандидата в Мастера Спорта. Тренируют рубцовских спортсменов: Денис Кузнецов, Илья Кузнецов и Игорь Надешкин.

  • Фото рубцовской городской общественной организации «Федерация киокусинкай»

    Взято отсюда.

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