Рубцовчанин Егор Бобров – призер Финала межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

21-26 февраля в Кемерово на территории СК «Снежный» прошел открытый Финал межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи!» на призы Эн+ и РУСАЛ среди юношей и девушек младшего и среднего возраста (13-16 лет). В соревнованиях принял участие обучающийся СШ «Спарта» Бобров Егор. 22 февраля в гонке свободным стилем на 5 км. среди юношей 2008-2009 г.р. Егор занял 3 место.

23 февраля участники преодолевали 5 км классическим стилем. Здесь Егор чуть-чуть не дотянул до пьедестала – 4 место.

25 февраля – спринт. Классический стиль, 1,5 км. В квалификации Егор был вторым, в ¼ финала и ½ финала – первым, а в финале занял третье место.

Помимо соревнований организаторы подготовили для участников лекции, семинары и мастер-классы, так 24 февраля спортсмены прослушали лекцию российского антидопингового агентства РУСADA и побывали на встрече с психологом сборной команды России по лыжным гонкам Д. Лебедевой, где она поделилась с ребятами рабочими инструментами для саморегулирования.

Традиционно на Финал «На лыжи» приезжает трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, пятикратная победительница Кубка Мира, президент ФЛГР Елена Вяльбе, чтобы поддержать юных спортсменов и пообщаться с ребятами.

Взято отсюда.

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