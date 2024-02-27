реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рубцовчанин Егор Бобров – призер Финала межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рубцовчанин Егор Бобров - призер Финала межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

21-26 февраля в Кемерово на территории СК «Снежный» прошел открытый Финал межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи!» на призы Эн+ и РУСАЛ среди юношей и девушек младшего и среднего возраста (13-16 лет). В соревнованиях принял участие обучающийся СШ «Спарта» Бобров Егор. 22 февраля в гонке свободным стилем на 5 км. среди юношей 2008-2009 г.р. Егор занял 3 место.

23 февраля участники преодолевали 5 км классическим стилем. Здесь Егор чуть-чуть не дотянул до пьедестала – 4 место.

25 февраля – спринт. Классический стиль, 1,5 км. В квалификации Егор был вторым, в ¼ финала и ½ финала – первым, а в финале занял третье место.

Помимо соревнований организаторы подготовили для участников лекции, семинары и мастер-классы, так 24 февраля спортсмены прослушали лекцию российского антидопингового агентства РУСADA и побывали на встрече с психологом сборной команды России по лыжным гонкам Д. Лебедевой, где она поделилась с ребятами рабочими инструментами для саморегулирования.

Традиционно на Финал «На лыжи» приезжает трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира, пятикратная победительница Кубка Мира, президент ФЛГР Елена Вяльбе, чтобы поддержать юных спортсменов и пообщаться с ребятами.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости горно алтайска и республики алтай ,

горняк22 телеграм
Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета “Леруа Мерлен” в пригороде…

Узнать больше
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив…

Узнать больше
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия в течение суток…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp