Рубцовчанин стал финалистом Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

В Кемерово прошел ДНК-2024, собравший 350 проектов от юных талантов из 50 регионов России. Проекты, представленные на конкурсе, охватывали широкий спектр областей: от экологии и биотехнологии до робототехники и информационных технологий, подчеркивая многообразие интересов и направлений исследований среди участников. В финал конкурса вышел и проект воспитанника детского технопарка «Кванториум» Центра внешкольной работы «Малая академия» Никиты Сыздыкова.

Финал ДНК-2024 проходил в два этапа. Сначала юных ученых и изобретателей ждали стендовые доклады. Члены жюри подходили к выставочным проектам и слушали обоснования авторов о работе модели. Рубцовчанин продемонстрировал свой проект «Умный «Корректор осанки» с применением нейросети». Назначение корректора – постоянно побуждать пользователя использовать собственные мышцы спины и помогать возникновению привычки ходить и сидеть с прямой спиной.

Затем авторы лучших проектов выступали с 10-минутными презентациями своих разработок, куда был отобран и проект Никиты Сыздыкова. В финале он презентовал и подробно рассказывал экспертной комиссии о возможностях своей модели.

Проект, прошедший в финал, был оценен очень высоко. Но из-за того, что модель была не полностью доведена до конца, ее изобретатель не получил победу на конкурсе. После подведения итогов у Никиты и его руководителя была возможность пообщаться с экспертами, получить полезные рекомендации по полному завершению проекта.

К тому же, свою помощь юному ученому из Рубцовска предложили представители «Движения первых». С их поддержкой Никита сможет довести проект до конца и запатентовать готовый продукт.

Взято отсюда.

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