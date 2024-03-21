Рубцовчанка борется за победу в профессиональном конкурсе «Учитель года Алтая – 2024»

В Алтайском институте развития образования имени Топорова 18 марта состоялась церемония открытия очного этапа конкурса «Учитель года Алтая – 2024». Очный этап конкурса включает два тура. В нем участвуют 24 педагога, среди которых учитель химии гимназии «Планета детства» Евгения Комарова. Поприветствовать учителей и пожелать им успехов в испытаниях собрались организаторы конкурса и почетные гости. Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицынаот имени министра и регионального правительства пожелала участникам педагогического состязания успешного участия в профессиональном конкурсе.

Конкурсные испытания для педагогов проходят в эти дни в барнаульской гимназии № 42.

Кроме этого, в течение недели победители прошлых лет проведут для педагогов-конкурсантов нынешнего года мастер-классы и поделятся секретами успеха. 19 марта состоялось одно из конкурсных испытаний первого тура – внеурочное занятие «Разговор со школьниками». В разговоре педагогов со школьниками оценивались методическая грамотность, коммуникативность, профессионализм, умение выйти из нестандартных ситуаций. После занятий конкурсанты отвечали на вопросы жюри и слушали их собственное мнение по проведенному мероприятию. По словам участников, на конкурсе собрались очень сильные педагоги, конкуренция жесткая, поэтому предугадать результат совершенно невозможно.

20 марта конкурсанты провели урок по своему предмету. По итогам двух испытаний будут выбраны девять конкурсантов, которые продолжат участие во втором туре, где их ждут «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». Закрытие конкурса «Учитель года Алтая – 2024» состоится 22 марта в АлтГПУ.

На торжественной церемонии закрытия будет объявлен победитель, который представит Алтайский край на конкурсе «Учитель года России».

Источник: управление образования Рубцовска.

Взято отсюда.

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