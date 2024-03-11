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Пластиковые окна в Горняке

Рубцовчанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей

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Рубцовчанка перевела мошенникам более трех миллионов рублей

Фото fb.ru

67-летняя жительница Рубцовска стала очередной жертвой мошенников по схеме “безопасный счет”.

В конце января пожилой рубцовчанке поступил звонок на сотовый телефон. Неизвестный представился сотрудником одного из банков и сообщил, что некие личности пытаются оформить кредит на ее имя. “Сотрудник” заявил, что хищение денег нужно предотвратить, а для этого женщине необходимо самой срочно оформить кредит и перечислить средства на безопасные счета.

Горожанка поверила и поспешила выполнить указания телефонного собеседника. Несколькими переводами она отправила по указанным реквизитам личные сбережения – чуть более 1 100 000 рублей. Этого преступникам оказалось недостаточно, потерпевшая оформила кредит т перевела им еще около 400 тысяч. Но и тут мошенники не были удовлетворены. Они посоветовали своей жертве обратиться в финансовую организацию, где под залог двухкомнатной квартиры были выданы еще полтора миллиона рублей.

О случившемся женщина рассказала внучке, которая и привела ее в полицию. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.

“Полиция просит граждан запомнить, что никаких специальных “безопасных” счетов не существует! Проведите беседу со своими пожилыми родственниками! Если у вас возникли подозрения о сохранности ваших сбережений, необходимо лично обратиться в отделение банка. Не верьте звонкам! Будьте бдительны”, – призывают горожан в МО МВД России “Рубцовский”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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