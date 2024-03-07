Рубцовчанка приняла участие во Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию»

Психолог комплексного центра города Рубцовска Ирина Фокеева, в составе делегации Алтайского края, приняла участие во Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». Он проводится в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, с целью демонстрации важнейших достижений нашей страны в различных отраслях экономики, а также для обмена положительным опытом развития регионов страны. На форуме Ирина Фокеева представляла мастер-класс для женщин по ресурсной арт-терапии. Арт-терапия – это изобразительное творчество, в процессе которого происходит определенное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. Она позволяет снять напряжение, проработать психологическую травму, а также поработать в направлении самореализации и самоактуализации личности. Арт-терапия может быть использована как в детской, так и во взрослой психологии, так как оказывает мягкий, нарастающий эффект. – Арт-терапию часто называют путешествием в собственный внутренний мир. И я буду проводником в удивительный мир цвета и красок, – рассказала Ирина Фокеева. – «Наполнение любящего сердца», так называется мастер-класс по созданию мини-композиции акриловыми красками с помощью цепочек и бус. У «наполненной» женщины все спорится. Но когда мы теряем энергию руки опускаются и сил нет ни что. Практика, с которой мне предстоит познакомить женщин помогает через состояние мягкости, плавучести и текучести, вернуть себе привычную наполненность и спокойное принятие. Для участниц процесса это должно стать возможность создать визуальный образ, как проекцию части своего внутреннего мира, понаблюдать за своими ощущениями, и, возможно, испытать чувство удовлетворения, которое всегда возникает в результате проявления скрытых талантов и освоения нового языка самовыражения. – Мне же предстоит максимально внимательно провести женщин по основным этапам работы, – продолжает психолог. – Нужно будет познакомить их с основами цветотерапии и с одним из многочисленных способов выражения чувств, эмоций и потребностей.

Фото комплексного центра города Рубцовска

Взято отсюда.

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