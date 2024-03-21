Рубцовчанка стала лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»

В концертном зале «Сибирь» состоялась торжественная церемония закрытия XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».

По итогам конкурсных испытаний были определены финалисты, которые стали участниками индивидуального конкурсного испытания «Педагогическое многоборье», состоящего из трех заданий. Это конкурсное мероприятие и определило абсолютного победителя конкурса, которым стала учитель Титовской основной общеобразовательной школы Егорьевского района Евгения Занина.

Также в семи номинациях были определены победители – лауреаты XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Лауреатом в номинации «Дополнительное образование для детей с особыми потребностями» стала Наталья Иванова , педагог дополнительного образования Центра развития ребёнка – детского сада № 57 «Аленушка» города Рубцовска.

По словам рубцовского педагога Натальи Ивановой, она осталась довольна конкурсом, его отличной организацией, атмосферой доброжелательности, установочной сессией и тренингами, которые помогали успокоиться и настроиться на работу. Также были приобретены новые знания и опыт, которыми делились коллеги на конкурсе. Все лучшее и интересное будет применено в работе с детьми.

Всех участников конкурса, собравшихся на торжественной церемонии, приветствовала министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина . Она поздравила присутствующих с успешным окончанием конкурса, отметила профессиональную мобильность, методическую зрелость участников, их желание творить на благо детям и находить креативные способы решения сложных педагогических задач.

От лица Алтайской краевой организации Общественного профсоюза образования и науки конкурсантам были вручены благодарственные письма и денежные премии. Лауреаты получили эксклюзивные часы с символикой конкурса «Сердце отдаю детям» и другие подарки. Также для всех конкурсантов и гостей праздничного мероприятия была подготовлена концертная программа с участием лучших вокальных и хореографических коллективов Алтайского края.

Взято отсюда.

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