Рубцовчанка выиграла грант Росмолодежи на создание Центра здоровьесберегающих технологий

Фото: Рубцовский институт (филиал) АлтГУ

Росмолодёжь подвела итоги второго сезона конкурса 2023 года. Среди более девяти тысяч заявок из всех регионов России 607 инициатив получили грантовую поддержку. Проект молодого сотрудника Рубцовского института (филиала) АлтГУ Ангелины Савковой «Региональный молодежный центр здоровьесберегающих технологий «Территория Эмоций22» стал победителем в номинации #будь_здоров.

Региональный молодежный центр здоровьесберегающих технологий «Территория Эмоций22» станет пространством для проведения эмоциональной и тактической подготовки молодых спортсменов. Организаторы проекта считают, что спорт – это не только физическое развитие и здоровье, но и тяжелый труд, стрессы и эмоциональное перенапряжение. Спорт в крае развивается, но пока уделяется мало внимания психоэмоциональному здоровью молодежи. Проект позволит молодым спортсменам не только приобрести знания и навыки эмоциональной саморегуляции и снятия стрессовых состояний, но и даст возможность неформального позитивного общения, которое будет включать в себя просмотр фильмов и развивающие игры.

Идея создания центра возникла у директора муниципального спортивного комплекса «Юбилейный» Ирины Кобзаренко, которая понимает, что эмоциональные перегрузки спортсменов негативно влияют на их мотивацию, самооценку, уверенность в себе и конечно же на общее состояние здоровья ребят.

Реализация проекта начнется с февраля 2024 года и в ближайшей перспективе для обустройства пространства центра будет приобретено необходимое оборудование. Партнерами проекта станут АНО «ЦРСИ «пРОСТо» и АНО ТР «Муза».

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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