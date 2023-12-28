Рубцовск дополнительно получит 50 млн рублей

Из краевого бюджета муниципалитетам региона выделено 100 миллионов рублей дотаций, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Виктор Томенко . Он отметил, что это решение связано в том числе с недавними экстренными ситуациями.

Половина суммы — 50 миллионов — будет направлена в Рубцовск на начало работ по водоотведению, которые потребовались из-за аварии на городском коллекторе.

Глава региона добавил, что в целом в этом году на поддержку муниципалитетов направили больше 60 миллиардов рублей. Это касается и плановой работы по улучшению качества жизни во всех населенных пунктах, и срочной помощи в чрезвычайных обстоятельствах. Все без исключения запросы о поддержке, которые поступают в правительство из городов и районов края, внимательно рассматриваются и по мере возможностей наращиваются объемы поддержки. Это касается не только финансовой помощи, но и подключения краевых ведомств и служб к решению наиболее сложных вопросов.

фото из интернета

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