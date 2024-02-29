Рубцовск готовится к Масленице и сожжению чучела

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Сегодня, 29 февраля, последний день календарной зимы, и уже скоро состоятся ее веселые и громкие проводы. В этом году масленичная неделя начнется 11 марта, а в воскресенье, 17 марта, Рубцовск попрощается с зимой. И кульминационным событием этого дня, конечно, станет сожжение чучела на площади им. В. И. Ленина.

Сейчас чучело находится в процессе создания, который традиционно происходит в стенах городского краеведческого музея. Каждый год (на протяжении более десяти лет) в роли создателя выступает известный рубцовский художник Сергей Петров. В работе он старается использовать натуральные, природные материалы: тростник, лоза.

Автором яркого одеяния традиционно станет главный специалист музея по экскурсионной деятельности Ольга Ширяева. Она уже запасла ткань и в любой момент готова приступить к пошиву наряда.

Полностью чучело будет готово за несколько дней до праздника. Затем огромное творение частями доставят в картинную галерею им. В.В. Тихонова, где оно будет дожидаться своей жаркой участи. Утром 17 марта его установят на снежный постамент, который служил основанием для главной елки Рубцовска, а днем сожгут. Кстати, поджигателем будет создатель – Сергей Петров.

“Местное время” обязательно будет рассказывать, как продвигается работа над чучелом. И, конечно, опубликует программу праздничных мероприятий.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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