Рубцовская “АвтоСпецТехника” расчищает от снега дороги и тротуары

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Очередной погодный сюрприз преподнесла уходящая зима Рубцовску и горожанам. Сильные морозы сменились потеплением и обильным снегопадом. Но застать врасплох дорожную службу муниципального унитарного предприятия “АвтоСпецТехника” у природы не получилось: разгребать (в полном смысле этого слова) последствия дорожники отправились оперативно.

“Дворники расчищают тротуары, на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах трудится наша “летучая бригада”, – говорит начальник отдела по ремонту и содержанию дорог МУП “АСТ” Михаил Попович. – “На расчистке тротуаров также задействованы тракторы МТЗ с соответствующим навесным оборудованием. Для удаления наледи у остановок общественного транспорта задействован трактор с ледоскалывателем. Активно используем все КДМ – комбинированные дорожные машины, которые не только очищают проезжую честь от снега, но и обрабатывают ее пескосоляной смесью. Особое внимание уделяется при этом перекресткам, площадкам у остановок общественного транспорта”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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