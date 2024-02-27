реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Рубцовская “АвтоСпецТехника” расчищает от снега дороги и тротуары

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Рубцовская “АвтоСпецТехника” расчищает от снега дороги и тротуары

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Очередной погодный сюрприз преподнесла уходящая зима Рубцовску и горожанам. Сильные морозы сменились потеплением и обильным снегопадом. Но застать врасплох дорожную службу муниципального унитарного предприятия “АвтоСпецТехника” у природы не получилось: разгребать (в полном смысле этого слова) последствия дорожники отправились оперативно.

“Дворники расчищают тротуары, на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах трудится наша “летучая бригада”, – говорит начальник отдела по ремонту и содержанию дорог МУП “АСТ” Михаил Попович. – “На расчистке тротуаров также задействованы тракторы МТЗ с соответствующим навесным оборудованием. Для удаления наледи у остановок общественного транспорта задействован трактор с ледоскалывателем. Активно используем все КДМ – комбинированные дорожные машины, которые не только очищают проезжую честь от снега, но и обрабатывают ее пескосоляной смесью. Особое внимание уделяется при этом перекресткам, площадкам у остановок общественного транспорта”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости горного алтая в контакте ,

горняк22 телеграм
Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета “Леруа Мерлен” в пригороде…

Узнать больше
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив…

Узнать больше
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия в течение суток…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp