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Рубцовская госавтоинспекция напоминает об опасности выезда на встречную полосу

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Рубцовская госавтоинспекция напоминает об опасности выезда на встречную полосу

В связи с наступлением зимних каникул, многие семьи с детьми поедут проводить Новогодние праздники за город, к друзьям или родственникам в другой город.

Рубцовская госавтоинспекция напоминают водителям о возможных последствиях необдуманного выезда на полосу, предназначенную для встречного движения.

Выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения, особенно в зимних сложных дорожных условиях.

За текущий период 2023 года сотрудниками ДПС пресечено порядка 100 нарушений водителями, выехавшими на полосу, предназначенную для встречного движения.

Водителям при выполнении обгона следует помнить об опасности скользкого покрытия, которое в значительной мере снижает управляемость автомобилем и серьезно влияет на его тормозную способность и скоростные качества.

Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздывают. Самый тяжелый исход – лобовой удар со встречным автомобилем, а последствия для водителей и пассажиров – несоизмеримыми с выигранными минутами. Напоминаем, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция призывает водителей: при выезде на полосу встречного движения руководствуйтесь правилами дорожного движения. Не стоит надеяться на водительский опыт и стаж вождения. Секунда, выигранная опасным обгоном, может кому-то стоить жизни.

Взято отсюда.

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