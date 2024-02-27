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Рубцовская госавтоинспекция провела ряд профилактических мероприятий

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Рубцовская госавтоинспекция провела ряд профилактических мероприятий

Рубцовская госавтоинспекция в ходе профилактического мероприятия «Железнодорожный переезд» зафиксировала 1 нарушение. По итогам мероприятия «Пешеходный переход» инспекторы ГИБДД выявили 4 нарушения ПДД совершенные пешеходами и 14 нарушений — водителями транспортных средств при проезде пешеходных переходов.

При проведении профилактического мероприятия «Ремень безопасности» зафиксировано 17 нарушений, а в ходе акции «Трезвая дорога» был задержан 1 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения.

В ходе профилактического мероприятия «Встречная полоса»было зафиксировано 1 нарушение ПДД.

Фото из интернета

Взято отсюда.

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