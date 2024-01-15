Рубцовская “Яр-Марка” – победитель XVIII Международного Маланинского конкурса в Новосибирске

Народный ансамбль “Яр-Марка” из Рубцовска стал обладателем Гран-при XVIII Международного Маланинского конкурса. Фестиваль проходил с 11 по 15 января в Новосибирске и был приурочен ко дню рождения легендарного сибирского баяниста Ивана Маланина.

Фестиваль собрал несколько сотен участников из разных регионов России: Алтайского и Красноярского краев; Омской, Тюменской, Челябинской, Волгоградской, Новосибирской областей, республик Хакасия и Тыва.

Рубцовский коллектив выступал в номинации “Ансамбли музыкантов-любителей”. Наши земляки представили на конкурсе две композиции.

“Это духовный стих “Пасхальная” и русская народная песня в моей обработке “Заплетися, плетень”, – говорит руководитель ансамбля Павел Токарев. – “Сам конкурс – очень значимое событие. За 30 лет своего существования конкурс-фестиваль завоевал авторитет и среди музыкантов-любителей, и среди профессионалов. показательно, что участвуют в нем представители всех поколений – от совсем юных до маститых исполнителей”.

13 января в новосибирском Доме культуры имени М. Горького состоялся гала-концерт обладателей гран-при и лауреатов конкурса, где одним из самых ярких и запоминающихся стало выступление рубцовской “Яр-Марки”.

Народный ансамбль “Яр-Марка” – один из творческих коллективов Дворца культуры “Тракторостроитель”

“Это молодой коллектив, которому всего семь лет”, – отмечает директор Дворца Наталья Данилова. – “Несмотря на столь юный возраст, “Яр-Марка” завоевывает победы на конкурсах самого разного уровня, начиная от краевых и заканчивая международными. Павел Токарев, как руководитель, уделяет большое внимание творческому развитию участников ансамбля, привлечению молодых исполнителей. Хочу сказать, что у “Яр-Марки” – большие творческие планы, и, как руководитель ДК “Тракторостроитель”, буду содействовать в их реализации. Отдельно хотелось бы выразить благодарность городскому Управлению культуры, спорта и молодежной политики в лице Марины Александровны Зориной за оказанную помощь в организации поездки – предоставленный транспорт”.

Стоит отметить, что ансамбль “Яр-Марка” не впервые добивается высоких результатов на Маланинском конкурсе: в декабре 2017 и январе 2021 годов завоевал звание лауреата I степени, а в январе 2022 года впервые стал обладателем Гран-при.

Поздравляем музыкантов с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов!

Справка. Маланинский конкурс-фестиваль проходил при содействии Министерства культуры Новосибирской области, Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска, Новосибирского Дворца культуры железнодорожников ОАО “РЖД”, Музея сибирского баяна и гармони им. И.И. Маланина и АНО “Международная ассоциация фестивалей и конкурсов”.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , лента новостей республики алтай ,